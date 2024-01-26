26 Ocak 2024'ten önemli gündem başlıkları.

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Sancaktepe Belediyesince düzenlenen "Doğu ve Güneydoğu Anadolu Hemşehri Buluşması"na katılacak.

(İstanbul/19.30)

2- CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) toplantıları, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında yapılacak.

(Ankara/13.00/18.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Kompozit Malzeme ve Teknik Tekstil Prototip Üretim ve Uygulama Merkezi Açılış Töreni"ne katılacak, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda iş insanları ile istişare edecek.

(Bursa/16.00/18.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Trabzon Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı Projesi Açılış Töreni"ne katılacak, Valiliği ve AK Parti Trabzon İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek, "U-Fest KTÜ'den Başarı Hikayeleri Programı"na katılacak.

(Trabzon/10.00-16.00)

3- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, 2023 yılı sanayi kapasite raporu istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile bir araya gelecek.

(İstanbul)

2- Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine açtığı "soykırım" davasında ihtiyati tedbir talebine ilişkin kararını açıklayacak.

(Lahey)

3- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Kudüs/Gazze/Kahire)

GÜNCEL

1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığınca düzenlenen "Gazze Savaşı'nda Medyanın Hakikat Mücadelesi: Şiddet, Dezenformasyon, Sansür Sempozyumu"na katılacak.

(İstanbul/10.30)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Kültür ve Spor Bakanı Thea Tsulukiani arasında Atatürk Kültür Merkezi'nde 2024-2028 yılları için "Kültürel İş Birliği Programı" imzalanacak.

(İstanbul/11.15)

SPOR

1- Trendyol 1. Lig'in 20. haftası, Adanaspor-Ankara Keçiörengücü maçıyla başlayacak.

(Adana/20.00)

2- THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında Anadolu Efes, Fransa'nın AS Monaco takımını ağırlayacak.

(İstanbul/20.30)

3- AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17. haftası, RAMS Global Cizre Belediyespor-Arkas Spor maçıyla başlayacak.

(Şırnak/14.00)