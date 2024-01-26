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Kocaeli'de bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ocak 2024 07:24, Son Güncelleme : 26 Ocak 2024 07:25
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Kocaeli'de bariyerlere çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

D-100 kara yolunda Ankara yönüne giden İbrahim Uyanık idaresindeki 41 APU 450 plakalı otomobil, Ovacık Mahallesi mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın ardından yan yola giren otomobil, yaklaşık 100 metre ilerledikten sonra durdu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde sürücü Uyanık ile arka koltuktaki Abdullah Yabar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Araçtan yaralı çıkan Caner Ö. ise ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Uyanık ve Yabar'ın cenazeleri, olay yerindeki incelemenin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

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