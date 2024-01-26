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Pentagon: Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onayladığı belgeyi almayı 'sabırsızlıkla' bekliyoruz

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) İsveç'in NATO üyeliğine kabul edilmesine yönelik tasarıyı onayladığına dair belgenin kendilerine ulaşmasını "sabırsızlıkla" beklediklerini belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ocak 2024 07:31, Son Güncelleme : 26 Ocak 2024 07:32
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Pentagon: Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onayladığı belgeyi almayı 'sabırsızlıkla' bekliyoruz

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

"Türkiye parlamentosunun, son derece yetenekli bir savunma ortağı olarak İsveç'in (NATO'ya) kabul protokolünü onayladığına" değinen Singh, "Türkiye'nin onay belgesini almayı ve Macaristan'ın da bu konuda da hızla harekete geçmesini sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Singh, İsveç'in 32. üye olarak NATO'ya katılımının, "ittifakı güçlendirmekle kalmayacağını", aynı zamanda "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına karşı, birliktelik mesajı" göndereceğini ifade etti.

Sözcü Yardımcısı, Pentagon'un, ABD Kongresi'nin Türkiye'ye F16 savaş uçaklarının verilmesi konusundaki tartışmalara katılıp katılmadığıyla ilgili soruları ise yanıtsız bıraktı.

Singh, "Türkiye'nin elbette kilit bir müttefik olduğunu ve F16 sağlanması konusunda bir çözüm üzerinde çalıştığımızı belirtmenizi tercih ederim." demekle yetindi.

- ABD askerlerinin Irak'tan çekilmediğini yineledi

Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, ABD ile Irak arasında oluşturulduğu duyurulan Yüksek Askeri Komisyonu'nun (HMC) gündeminde Amerikan askerlerinin Irak'tan çekilmesinin yer almadığını yineledi.

ABD güçlerinin "Irak Hükümeti'nin daveti üzerine" bölgede bulunduğunu vurgulayan Singh, "DEAŞ'a karşı mücadele için Irak'tayız. 10 yıl önce gördüğümüz tehdidin bugün karşı karşıya olduğumuz tehditle aynı olmadığından emin olmak istiyoruz." dedi.

Singh, Irak kanadından yapılan farklı açıklamaların hatırlatılması üzerine, "Irak Hükümeti'nin açıklamasında DEAŞ'ın tamamen bittiği yönünde bir açıklama gördüğümü sanmıyorum." sözlerini kaydetti.

Savunma Bakanı Lloyd Austin, sabah yaptığı yazılı açıklamada, HMC'nin, 7-8 Ağustos 2023'te Washington'da yapılan ABD-Irak Ortak Güvenlik İşbirliği Diyaloğu sırasında iki tarafın taahhüt ettiği sürecin devamı olduğunu belirtmişti.

Savunma Bakanlığı, aynı saatlerde konuyla ilgili, ordu yetkililerinin de katıldığı kapalı bir basın toplantısı düzenlemişti.

ABD'nin halihazırda Irak'ta yaklaşık 2 bin 500 askeri bulunuyor.

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