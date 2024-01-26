Zonguldak'ta 15 metre yükseklikten kara yoluna düşen otomobildeki 2 kişi öldü

Kazada ağır yaralanan ve AFAD ekiplerince araçtan çıkarılan sürücü S.E. ise yapılan ilk müdahalenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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