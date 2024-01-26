Yeni Şafak: Faiz artışında sona gelindi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın ilk toplantısında politika faizini beklentiler doğrultusunda 250 baz puan artırarak yüzde 42,5 seviyesinden yüzde 45'e çıkardı. Merkez Bankası'ndan faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, parasal sıkılaşma adımlarının sonlandırıldığına işaret edildi. Para Politikası Kurulu'nun (PPK) karar metninde dezenflasyonun tesisi için gerekli sıkılık düzeyine ulaşıldığı, gerektiği sürece bu sıkılık düzeyinin sürdürüleceği mesajı verildi.

Açıklamada, aralık ayında manşet enflasyonun son raporda sunulan görünümle uyumlu bir artış gösterdiği belirtildi. Yurt içi talebin mevcut seviyesi, hizmet fiyatlarındaki katılık ve jeopolitik risklerin ise enflasyon baskılarını canlı tuttuğu ifade edildi.

ENFLASYONDA SINIRLI İYİLEŞME

Merkez Bankası, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında başlayan sınırlı iyileşmeye dikkat çekti. Dış finansman koşulları, rezervlerdeki güçlenme, cari dengedeki iyileşme ve Türk Lirası varlıklara talebin, döviz kuru istikrarına ve para politikasının etkinliğine katkıda bulunmaya devam ettiği aktarıldı. Bu çerçevede, aylık enflasyonun ana eğilimindeki düşüşün sürdüğü dile getirildi. TCMB, politika faizinin mevcut seviyesinin aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentileri öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sürdürüleceğinin altını çizdi. Enflasyon görünümü üzerinde belirgin ve kalıcı riskler oluşması durumunda ise parasal sıkılığın gözden geçirileceğine işaret edildi.

MİKTARSAL SIKILAŞMA DEVAM EDECEK

TCMB, sadeleştirme süreciyle uyumlu şekilde, kredi arzında ve mevduat faizinde gözlenebilecek oynaklıklara karşın, makroihtiyati kararlarla parasal aktarım mekanizmasını destekleyeceğini de bildirdi. Karar metninde, faiz kararlarının yanı sıra parasal sıkılaştırma sürecini destekleme amacıyla, kullanılan sterilizasyon araçlarının çeşitliliğinin artırılarak miktarsal sıkılaştırmaya devam edileceğine de yer verildi.