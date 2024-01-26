Saadet Partisi'nin İBB adayı Birol Aydın oldu

Yerel seçimlere sayılı günler kala İstanbul Milletvekili Birol Aydın, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı olacak.

GELECEK PARTİSİ DE DESTEK VERECEK

Aydın'ın adaylığı ise pazar günü ilan edilecek. Gelecek Partisi de Saadet'in adayını destekleyecek.

BİROL AYDIN KİMDİR?

Birol Aydın, 1969 yılında Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde doğdu.

İlk ve ortaöğretimini Gebze'de tamamladı. Tunus Zeytune Üniversitesi Yüksek İslam Uygarlığı Fakültesinde lisans eğitimi aldı. Gençliğinde sivil toplum kuruluşlarında etkin biçimde çalışmalara katıldı.

Milli Gençlik Vakfı'da ve Anadolu Gençlik Derneği'ne pek çok kademede görev yaptı. 2007'den 2014'e kadar Uluslararası Gençlik Forumu'nda (IYFO) Genel Merkez Yöneticiliği yaptı. 2007'den beri de Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi'nde (ESAM) yönetim kurulu üyesidir.

Birol aydın evlidir ve 3 çocuk babasıdır. Ayrıca Arapça bilmektedir.