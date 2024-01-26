Kamu işçilerine ilave tediye ödemeleri bugün hesaplara yatırılıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerin ilave tediye ödemelerinin birinci yarısının bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.

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