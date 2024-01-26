Kamu işçilerine ilave tediye ödemeleri bugün hesaplara yatırılıyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerin ilave tediye ödemelerinin birinci yarısının bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 26 Ocak 2024 09:31, Son Güncelleme : 26 Ocak 2024 09:32
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Devlet ve bağlı kurumlarda çalışan işçilerin ilave tediye ödemelerinin birinci yarısının bugün itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu.