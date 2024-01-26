Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 26 Ocak 2024 10:20, Son Güncelleme : 26 Ocak 2024 10:24
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Açıklamada, "
Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde terörist temizliğine hız kesmeden devam ediyor. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!" denildi.
Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irakın kuzeyinde terörist temizliğine hız kesmeden devam ediyor.T.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 26, 2024
Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi.
Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar. pic.twitter.com/feYPParg1W