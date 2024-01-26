Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Açıklamada, "

Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyinde terörist temizliğine hız kesmeden devam ediyor. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!

Gücünü asil milletimizden alan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irakın kuzeyinde terörist temizliğine hız kesmeden devam ediyor.



Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi.



Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar. pic.twitter.com/feYPParg1W T.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 26, 2024

" denildi.