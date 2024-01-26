Altının gramı 1970 liradan işlem görüyor

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı kılavuzu yayımlandı
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı kılavuzu yayımlandı
Gabar'da günlük petrol üretimi 35 bin varille rekor kırdı
Gabar'da günlük petrol üretimi 35 bin varille rekor kırdı
Kamu işçilerine ilave tediye ödemeleri bugün hesaplara yatırılıyor
Kamu işçilerine ilave tediye ödemeleri bugün hesaplara yatırılıyor
Kastamonu'da otobüsün devrildiği kazada ölü sayısı 6'ya yükseldi
Kastamonu'da otobüsün devrildiği kazada ölü sayısı 6'ya yükseldi
Kargo ücretleri uçuşa geçti, zarf göndermek bile cep yakıyor
Kargo ücretleri uçuşa geçti, zarf göndermek bile cep yakıyor
Yeni Şafak: Faiz artışında sona gelindi
Yeni Şafak: Faiz artışında sona gelindi
TRT Şampiyonlar Ligi için 100 milyon avro teklif verdi mi? Açıklama geldi
TRT Şampiyonlar Ligi için 100 milyon avro teklif verdi mi? Açıklama geldi
Erdoğan İsveç'in NATO'ya katılımını onayladı, Resmi Gazete'de yayımlandı
Erdoğan İsveç'in NATO'ya katılımını onayladı, Resmi Gazete'de yayımlandı
Çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren teklif TBMM'de kabul edildi
Çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren teklif TBMM'de kabul edildi
İlk Türk astronot Gezeravcı, uzayda yemek yediği fotoğrafı paylaştı
İlk Türk astronot Gezeravcı, uzayda yemek yediği fotoğrafı paylaştı
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi
46 bin deprem konutunun kura çekimi 1 Şubat'ta yapılacak
46 bin deprem konutunun kura çekimi 1 Şubat'ta yapılacak
Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 5,2 büyüklüğünde deprem
Bakan Bayraktar: Doğal gaz ve elektrikte fiyat artışı öngörmüyoruz
Bakan Bayraktar: Doğal gaz ve elektrikte fiyat artışı öngörmüyoruz
Otomobil fiyatları bir ayda yüzde 5 düştü
Otomobil fiyatları bir ayda yüzde 5 düştü
Faiz kararının ardından kredi kartı faizleri ne olacak?
Faiz kararının ardından kredi kartı faizleri ne olacak?
Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
MHP'de 55 belediye başkan adayı daha belli oldu
MHP'de 55 belediye başkan adayı daha belli oldu
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 49,25 zam ne zaman yansıyacak?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 49,25 zam ne zaman yansıyacak?
Bakan Tunç: Anayasamız protez anayasaya dönüşmüş durumda
Bakan Tunç: Anayasamız protez anayasaya dönüşmüş durumda
Son bir haftada 82 terörist etkisiz hale getirildi
Son bir haftada 82 terörist etkisiz hale getirildi
Polis memurunun yazdığı film senaryosuna uluslararası ödül
Polis memurunun yazdığı film senaryosuna uluslararası ödül
Dolar ve avro tarihi seviyelerde
Dolar ve avro tarihi seviyelerde
Kira gelirleri mercek altında: 2 milyon konut kontrol edilecek
Kira gelirleri mercek altında: 2 milyon konut kontrol edilecek
MSB açıkladı: Bedelli askerlik yerleri belli oldu
MSB açıkladı: Bedelli askerlik yerleri belli oldu
En düşük emekli aylığına ilişkin madde kabul edildi
En düşük emekli aylığına ilişkin madde kabul edildi
Lise son sınıf öğrencileri devamsızlıktan kalacak mı?
Lise son sınıf öğrencileri devamsızlıktan kalacak mı?
Hakaret avcılarına düzenleme geliyor
Hakaret avcılarına düzenleme geliyor
Emekli zammının perde arkası: Erdoğan sokağın sesini dinledi
Emekli zammının perde arkası: Erdoğan sokağın sesini dinledi
Vatandaşın kredi kartı borcu rekor kırıyor
Vatandaşın kredi kartı borcu rekor kırıyor
Ana sayfaHaberlerAna sayfaHaberler Ekonomi

Altının gramı 1970 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1970 lira seviyesinde işlem görüyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ocak 2024 10:25, Son Güncelleme : 26 Ocak 2024 10:26
Yazdır
Altının gramı 1970 liradan işlem görüyor

Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram fiyatı, günü yüzde 0,5 yükselişle 1965 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 1970 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 300 liradan, Cumhuriyet altını 13 bin 450 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 2 bin 21 dolar seviyesinde dengelendi.

Analistler, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerden alınan sinyallerin emtia fiyatlarının yönü üzerinde etkili olduğunu belirterek, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek hafta açıklayacağı faiz kararının yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

ABD'de dün açıklanan veriler, ekonominin güçlü kalmaya devam ettiğine işaret ediyor. Ülkede Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2023'ün ekim-aralık döneminde yıllıklandırılmış olarak yüzde 3,3 artış gösterdi. Beklenti, yüzde 2 artış olduğu yönündeydi.

Geçen yılın son çeyreğinde Fed'in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise yüzde 1,7 artış kaydetti. Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de aynı dönemde yüzde 2 ile piyasa beklentilerine paralel arttı.

ABD'de enflasyonun hız kesmesine karşın ekonomik aktiviteden alınan olumlu sinyaller ekonomide "yumuşak iniş" ihtimalini artırırken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in martta faiz indirimlerine başlayabileceğine yönelik tahminler yeniden güç kazandı.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de kişisel gelirler ve harcamalar verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 30 ve 2 bin 50 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 10 ve 2 bin dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber