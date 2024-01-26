Antalya'da trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler A.Ç. ve K.T. ile 07 RAM 53 plakalı otomobildeki Selçuk Taşkıran (45) yaralandı.

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