Engellilik oranı görevde iken % 90 a yükselen öğretmen için kaç yıl hizmet aranır.

Soru : Merhaba, İlk sigortaya giriş tarihim 24/06/2006 5510 sayılı kanunun 4/1 a bendi kapsamında göreve başladım. Daha sonra 01/09/2016 yılında %70 engelli olarak engelli kadrosunda öğretmen olarak 4C tescilim başladı ve toplamda 4165 günlük ödenmiş primim var. Son yaşadığım sağlık sorunları nedeniyle engel durumum %90 a çıktı. Ben bu şartlarda 4320 prim gününü tamamlayınca emekliliğe hak kazanabiliyor muyum?

Teşekkür ederim.

Detaylar/Değerlendirmeler:

5510'a tabi memurların engelliliklerinden/çalışma gücü kaybı oranlarından dolayı emeklilik şartları 5510 sayılı Kanun Madde 25 ve Madde 28 hükümlerinde belirlenmiştir.

5510 sayılı Kanun Madde 25 hükmüne göre memurun göreve girerken çalışma gücünün en az % 60 ını veya vazifelerini yapamayacak şekilde meslekte çalışma gücünü kaybettiğinin SGK Sağlık Kurulunca tespit edilmesi halinde malullük aylığından yararlanamazlar.

5510 sayılı Kanuna tabi memurlar hakkında engelliliklerinden dolayı uygulanacak olan diğer bir hüküm de 5510 sayılı Kanunun 28. maddesidir. Bu madde hükmüne göre; Göreve başlamadan önce % 60 veya meslekte kazanma gücünü yitirecek derecede bir engeli olmadığı tespit edilenlerin çalışma gücündeki kayıp oranına göre yaşlılık aylığı bağlanması için;

- Engellilik oranı % 40 ila % 49 arasında olanların 18 yıldan beri sigortalı olmaları + 4680,

- Engellilik oranı % 50 ila % 59 arasında olanların ise en az 16 yıldan beri sigortalı olmaları + 4320,

gün SGK primleri yatırılmış hizmetlerinin olması gerekmektedir. Yani, göreve başladıktan sonra çalışma gücü kaybı oranları değişirse belirtilen sigortalılık süreleri ve hizmet süreleri dikkate alınmaktadır.

Diğer hususlar;

-Memurun, memurluktan önce işçilik esnaflık süreleri varsa bu süreler yukarıda belirtilen hem sigortalılık süresinin başlangıcında, hem de prim ödeme gün sayılarında dikkate alınır.

-Engellilik oran durumunun son tespit yeri de, Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Kuruludur.

- Sigortalılık süresi ile SGK primleri yatırılmış hizmet farklıdır. Sigortalılık süresi ile hizmet toplamı farklıdır. Sigortalılık süresi ilk defa sigortalı olarak başlamak koşulu ile bundan sonrası süreçte sigortalılık süresinin bitirilmesi gerekir ve bu ara sürecin mutlaka çalışarak tamamlanması gerekmez.

Açıklamalarımız bağlamında sizin için söylenebilecek durum şudur:

Belirttiğiniz gibi göreve girmeden önce % 70 çalışma gücü kaybınız varsa yukarıda belirttiğimiz "Engellilik oranı % 50 ila % 59 arasında olanların ise en az 16 yıldan beri sigortalı olmaları + 4320," şartı aranır. Söz konusu oranınız % 90 a çıksa bile bu şartlarda bir değişiklik olmayacağını, dolayısıyla emeklilik için sizin 4320 gün şartına ve 16 yıllık sigortalılık süresine tabi olmanız gerektiğini söyleyebiliriz. Belirttiğiniz bilgilere göre sigortalılık sürenizi tamamlamış olmakta, ancak prim ödeme gün sayısını 4320 güne tamamlamanız gerekmektedir.

Tavsiyemiz, durumunuzla ilgili Kurumunuzla irtibata geçmeniz ve Kurumunuzca da Sosyal Güvenlik Kurumuyla yazışmaya geçmesi olacaktır. Bu yazışmalar siz istemediğiniz sürece emeklilik işleminin resen yapılmasına yönelik olmayacaktır.

