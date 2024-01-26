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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-16 alımına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç'in NATO'ya katılımı konusunda Türkiye'nin üzerine düşeni yaptığını; şimdi de F-16 satışıyla ilgili ABD'den onay beklediklerini söyledi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Ocak 2024 14:24, Son Güncelleme : 26 Ocak 2024 14:35
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-16 alımına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin süreç ve ABD'den F-16 alımı konusuna değinen Erdoğan, şunları söyledi:

"Parlamentomuz verilen söz üzerine yaptığı oylamalarla hamdolsun kahir ekseriyetle meclisimizden geçti. Dün itibarıyla bana geldi, ben de imzaladım. Akşam da Resmi Gazete'de yayımlandı. Bir gün önce Biden yazılı bir adeta talimatla tüm Temsilciler Meclisi'ne gönderdi. Meclisten çıkarılması talebini iletti.

Orayı da bekliyoruz. Oradan gelecek olan netice F-16'ların Türkiye'ye gönderilme sürecini, tamir, bakım gibi süreçlerinin başlamasını sağlayacaktır. Dışişleri Bakanım şu anda yaknı takipte. Blinken ile bu süreci takip ediyor. Gerek Kanada gerek İsveç atılan bu adımla 'Türkiye'nin duruşunu göstermesi açısından isabetli olmuştur' yaklaşımında bulundular. Biz de aynı kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz."

İSRAİL HAKKINDAKİ SOYKIRIM DAVASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açtığı soykırım davasına ilişkin düşüncesi de soruldu.

"Güney Afrika Lahey'i yakından takip ediyor. Onların müracaatıyla süreç başladı." diyen Erdoğan, kendilerinin de konuyu yakından takip ettiğini kaydetti. Erdoğan, "Bizim hukukçular grubu Lahey'e gittiler. Takibimiz neticesinde Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden olumlu sonuçlar çıkacağını düşünüyorum. İhtiyati tedbir kararının çıkacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

"MURAT KURUM İSTANBUL'UN BÜTÜN KONULARINA HAKİM"

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, önceki gün projelerini açıklamıştı. Konuyla ilgili "Murat Bey'in heyecan dolu ve İstanbul'un bütün konularına hakim olduğunu gördüm ve bundan mutluluk duydum." diyen Erdoğan, "31 Mart'ta inşallah yeniden Murat Kurum ile yeniden İstanbul'u yaşayacağız." ifadelerini kullandı.

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