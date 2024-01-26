Uluslararası Adalet Divanı: Gazze'ye askeri operasyonlar derhal durmalı
Uluslararası Adalet Divanı: İsrail devleti Gazze'de ve Gazze'ye karşı yürüttüğü askeri operasyonları derhal durdurmalı
Uluslararası Adalet Divanı, (soykırım davasında) İsrail aleyhine ileri sürülen iddiaların "makul seviyede" ispatladığına hükmetti.
Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazzelilerin, Soykırım Sözleşmesi'nin 2. maddesindeki "korunan grup" tanımını karşıladığını belirtti
Uluslararası Adalet Divanı (soykırım davasında) Gazze'deki felaket boyutundaki insani durumun, tedbir kararı vermesini gerektirecek düzeyde "acil tehlike" teşkil ettiğine hükmetti.
Uluslararası Adalet Divanı: İsrail devleti Gazze'de ve Gazze'ye karşı yürüttüğü askeri operasyonları derhal durdurmalı
Uluslararası Adalet Divanı, İsrail'in Soykırım Sözleşmesi kapsamındaki fiillerin işlenmesini önlemek için tüm tedbirleri alması gerektiğine hükmetti.