Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 10 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 10 teröristi etkisiz hale getirdi.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 26 Ocak 2024 15:43, Son Güncelleme : 26 Ocak 2024 15:44
Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde teröristlere darbe üstüne darbe indirmeye devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Bakanlık açıklamasında, Irak'ın kuzeyinde de terörist temizliğinin hız kesmeden devam ettiği vurgulandı.
Bu kapsamda, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist, hain emellerine ulaşamadan etkisiz hale getirildi.
Açıklamada, bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonların kararlılıkla süreceği vurgulandı.