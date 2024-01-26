Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 10 terörist etkisiz hale getirildi

Açıklamada, bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonların kararlılıkla süreceği vurgulandı.

Bakanlık açıklamasında, Irak'ın kuzeyinde de terörist temizliğinin hız kesmeden devam ettiği vurgulandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde teröristlere darbe üstüne darbe indirmeye devam ediyor.

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