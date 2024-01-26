300 polis memuru, Amirlik eğitimine alınacak
Polis Akademisi Başkanlığı, Emniyet mensubu Polis Memurları arasından (270) erkek, (30) kadın olmak üzere toplam (300) öğrencinin 8. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimine alınacağını açıkladı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Ocak 2024 15:50, Son Güncelleme : 26 Ocak 2024 15:52
Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezine (PAEM)
8. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi için Emniyet mensubu Polis Memurları arasından
(270) erkek, (30) kadın olmak üzere toplam (300) öğrenci alımı yapılacaktır.
Alıma ilişkin süreç ve gerekli hususlar ilerleyen tarihlerde Polis Akademisi
Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr)
ilan edilecektir.
Diğer kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar edilmemesi önemle duyurulur.