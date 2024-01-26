Beyin tümörü tedavisi gören astsubay, hayatını kaybetti

İzmir Hava Kuvvetlerinde görevli Astsubay Kıdemli Başçavuş Murat Özdemir, beynindeki tümör nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Özdemir'in naaşı, defnedilmek üzere baba ocağı Sivas'a getirildi. Özdemir için Ayyıldız Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene il protokol üyeleri ve Özdemir'in yakınları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Özdemir, Yukarı Tekke Kabristanlığı'nda toprağa verildi.

Murat Özdemir'in evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.