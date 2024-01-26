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Bakan Göktaş: Uluslararası Adalet Divanının kararı umut verici

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Uluslararası Adalet Divanının İsrail'in soykırım suçuyla yargılanmasına yönelik kararının umut verici olduğunu ve İsrail'in insanlık suçuna son vererek insani yardımların önünü açması gerektiğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ocak 2024 17:00, Son Güncelleme : 26 Ocak 2024 16:59
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Bakan Göktaş: Uluslararası Adalet Divanının kararı umut verici

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail'in soykırım suçuyla yargılanmasına yönelik ara kararı umut vericidir. İsrail ihtiyati tedbir kararına acilen uymalı, durmaksızın gerçekleştirdiği insanlık suçuna bir an önce son vermeli ve insani yardımların önünü açmalıdır. Yitirilen canların, altüst olan hayatların ve başta çocuklar olmak üzere Filistinli kardeşlerimizin psikolojilerinde oluşan yaraların telafisi mümkün olmayacak. Ama bugün insanlık adına tekrar ümitvar olduğumuz gün olarak tarihe kazınacak. Çok geç kalınmış olsa da İsrail, Gazze'de yürüttüğü soykırımın hesabını hukuk, tarih ve hakikat önünde verecek."

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