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İstanbul'da Narkogüç-47 Operasyonu'nda 43 zanlı tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da Narkogüç-47 Operasyonu'nda yakalanan 49 şüpheliden 43'ünün tutuklandığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ocak 2024 17:14, Son Güncelleme : 26 Ocak 2024 17:14
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İstanbul'da Narkogüç-47 Operasyonu'nda 43 zanlı tutuklandı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da uyuşturucu ya da uyarıcı madde ticareti yaptığı değerlendirilenlere yönelik, Bağcılar merkezli Narkogüç-47 Operasyonu düzenlendiğini belirtti.

Operasyonda 49 uyuşturucu satıcısının yakalandığı, bunlardan 43'ünün tutuklandığı bilgisini paylaşan Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Arnavutköy ilçesinde bir araçta yapılan aramada 160,5 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini ve 1'i yabancı uyruklu, 2 kişinin yakalandığını kaydetti.

Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Aydınlık geleceğimiz olan gençlerimizi zehirlemelerine asla izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, şöyle devam etti:

"İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen, 'Torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik Bağcılar merkezli düzenlenen operasyonda gençlerimizi zehirleyecek biçimde satışa hazır hale getirilmiş muhtelif miktarda marihuana, metamfetamin, bonzai, eroin, uyuşturucu hap, hassas teraziler, tabanca, muhtelif miktarda döviz ve Türk lirası ele geçirildi."

Operasyon görüntülerini de paylaşan Yerlikaya, çalışmalara katılan polisleri tebrik etti.

Bakan Yerlikaya, "Zehir tacirlerine hayatı zehredeceğiz. Uyuşturucu tacirlerini teröristlerden farklı görmüyoruz, ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız aralıksız devam edecek." açıklamasını yaptı.

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