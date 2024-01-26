MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın yazılı açıklamasına göre, partinin yetkili kurullarının yaptığı değerlendirmede ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayı sonucunda, 31 Mart seçimlerinde 10. etap olarak adaylıkları kesinleşen 2 büyükşehir ilçe, 53 belde belediye başkan adayı belirlendi.

Tekirdağ'ın Murat ve Saray ilçeleri ile Afyonkarahisar Aksaray, Bolu ve Gümüşhane'nin toplam 53 beldesinin adayının açıklandığı belirtildi.

İsmi açıklanan belediye başkan adayları şöyle;