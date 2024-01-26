Zihinsel engelli oğlu tarafından bıçaklanan kadın öldü

Kırsal Olukman Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli Umut B. (29), henüz bilinmeyen bir nedenle annesi Şafiye B'yi (56) sırtından bıçakladı.

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