Kayınvalidesini ve kayınpederini öldüren hükümlü yakalandı
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde hakkında müebbet ve 1 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ocak 2024 20:17, Son Güncelleme : 26 Ocak 2024 20:35
Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2004 yılında Tekkeköy'de kayınvalidesi N.S. ve kayınpederi İ.S'yi ateşli silahla kasten öldürmek suçundan aranan hükümlü A.G'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Polis ekipleri, hakkında müebbet ve 1 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlüyü Çiftlik Mahallesi'nde yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan A.G. cezası yüzüne okunduktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.