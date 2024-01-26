Duvar yıkıldı, küçük kardeşler altında kaldı: 1 ölü 1 yaralı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devrilen istinat duvarının altında kalan iki kardeşten biri hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Ocak 2024 22:14, Son Güncelleme : 26 Ocak 2024 22:56
İlçede etkili olan yağmur nedeniyle Ayvanat Mahallesi'ndeki bir evin istinat duvarı Nurullah (7) ve Tuana Saray (4) kardeşlerin üzerine devrildi.
Yaralanan kardeşler, ihbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumları ağır olan kardeşlerden Nurullah Saray kurtarılamadı.
Polis, evin çevresinde önlem aldı.