Duvar yıkıldı, küçük kardeşler altında kaldı: 1 ölü 1 yaralı

İlçede etkili olan yağmur nedeniyle Ayvanat Mahallesi'ndeki bir evin istinat duvarı Nurullah (7) ve Tuana Saray (4) kardeşlerin üzerine devrildi.

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