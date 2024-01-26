Bolu Dağı'nda ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor

Öte yandan, Karayolları Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul-Ankara Devlet Yolu'nun Bolu Dağı geçişi Ankara yönü, Kaynaşlı İlçesinden itibaren ağır taşıt trafiğine kapatılmıştır." denildi.

Ekipler tarafından yapılan kontrollerde, ağır tonajlı araçların Ankara istikametlerine gidişlerine izin verilmiyor.

Trafik ekipleri, Bolu Dağı'nın Kaynaşlı mevkisinde, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yolun ulaşıma kapanmaması için kontrol noktası oluşturdu.

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