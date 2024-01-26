Barışma teklifini reddettiği eski erkek arkadaşı tarafından öldürüldü

Ankara'nın Çankaya ilçesinde ayrıldığı sevgilisi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Ankara'nın Çankaya ilçesi Yaşamkent Mahallesi'ndeki lüks bir sitede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir süre önce ayrıldıkları iddia edilen Ayşegül Ç. ile M.A. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi sonucunda M.A yanında bulundurduğu tabancayla Ayşegül Ç.'ye ateş etti. Silah sesini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin incelemesinin ardından Ayşegül Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli M.A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.