27 Ocak 2024'ten önemli gündem başlıkları.

7- AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 17. haftasına, Halkbank-TÜRŞAD, Spor Toto-Develi Belediyespor, Fenerbahçe Parolapara-Bigadiç Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor-Brand Group Alanya Belediyespor ve Bursa Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta maçlarıyla devam edilecek.

2- Trendyol 1. Lig'in 20. haftasına, Manisa FK-Erzurumspor FK, Ahlatcı Çorum FK-Göztepe ve Eyüpspor-Tuzlaspor maçlarıyla devam edilecek.

1- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜSAP Vizyon Toplantıları (35. Sağlık Zirvesi) ve Verimlilik Proje Ödül Töreni'ne iştirak edecek.

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Eskişehir Aday Tanıtım Toplantısı ile Ankara Büyükşehir Belediyesi 5 Yılın Projelerini Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı'na katılacak.

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