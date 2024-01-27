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'Kafes-32' operasyonlarında gözaltına alınan 12 zanlı tutuklandı

Antalya merkezli 5 ilde organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Kafes-32" operasyonlarında gözaltına alınan 12 zanlı tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ocak 2024 08:16, Son Güncelleme : 27 Ocak 2024 09:23
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'Kafes-32' operasyonlarında gözaltına alınan 12 zanlı tutuklandı

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İsmail Süner'in elebaşı olduğu organize suç örgütüne yönelik Antalya, Adana, Kahramanmaraş, İstanbul ve Nevşehir'de eş zamanlı gerçekleştirilen Kafes-32 operasyonlarında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 12 zanlının savcılıkta işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurmak", "nitelikli yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "iş yeri kurşunlama" ve "konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesi merkezli 5 ilde suç örgütüne yönelik 23 Ocak'ta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 12 şüpheli yakalanmış, bu kişilerin ikamet ve iş yerlerinde ruhsatsız tabanca, 15 fişek, bir miktar uyuşturucu ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından dün yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edilmişti.

Öte yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 ilde bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarına yönelik 33 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık ve hırsızlık suçlarına yönelik 10 ilde operasyon düzenlendiğini belirtti.

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Antalya, Muğla, Diyarbakır, Adana, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Mersin, Batman ve Bursa'da düzenlenen operasyonlarda 33 şüphelinin yakalandığını kaydeden Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

"İstanbul ve Antalya'da kripto para ve ürün alım-satım komisyonlarıyla birlikte şüphelilere ait 63 milyon lira, banka hesap hareketliliği ve bir kişinin kripto uygulaması hesabından rızası dışında 530 bin liranın başka hesaplara aktarıldığı tespit edildi."

Yerlikaya, "Sanal ortamda halkımızı dolandırmaya çalışanlar Sibergöz üzerinizde. Jandarmamız, polisimiz ensenizde, sizlere göz açtırmayacağız. Milletimizin duası sizinle siber suçlarla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." ifadelerini kullandı.

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