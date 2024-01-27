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Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'dan, uzayda 'TEKNOFEST pozu'

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, "Ülkemi uluslararası alanda saygın bir bilim ve teknoloji gücü yapmak için gururla ilerlerken Ay-Yıldızlı bayrağımızla birlikte bir klasik haline gelen TEKNOFEST pozu da bana eşlik ediyor." ifadesini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ocak 2024 08:25, Son Güncelleme : 27 Ocak 2024 08:05
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Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'dan, uzayda 'TEKNOFEST pozu'

Gezeravcı, X sosyal medya hesabından, "TEKNOFEST pozu" ile paylaşım yaptı.

"Gurur Duy Türkiye" etiketini kullandığı paylaşımda Gezeravcı, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye'nin ilk astronotu olarak, Mersin Silifke'nin bir köyünden başlayıp gökyüzüne uzanan bu heyecan verici yolculuğun bir parçası olmak, benim için büyük bir gurur ve onur kaynağı. Ülkemi uluslararası alanda saygın bir bilim ve teknoloji gücü yapmak için gururla ilerlerken Ay-Yıldızlı bayrağımızla birlikte bir klasik haline gelen TEKNOFEST pozu da bana eşlik ediyor. İsterim ki bu ülkenin her bir evladı bu öyküden ilham alsın, geleceğe umut olsun!"

- Bakan Kacır istemişti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Gezeravcı ile Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nde (GUHEM) video konferans aracılığıyla görüşmüştü.

Görüşme sonunda Kacır, Gezeravcı'yı ilham alan Türk çocukları ve gençleri için kendisinden "TEKNOFEST pozu" vermesini istemişti.

Kacır ayrıca, Gezeravcı'nın paylaşımını alıntılayarak, "TEKNOFEST kuşağının ufku uzayda. Heyecanla, inançla, coşkuyla." ifadesini kullandı.

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