CHP'den Saadet Partisi'ne 'vekilimi alırım grubun dağılır' baskısı

İYİ Parti, Memleket Partisi ve TİP'le yaptığı iş birliği görüşmelerinden beklediği desteği göremeyen CHP, çözümü küçük partilere baskı kurmakta buldu.

CHP listelerinden seçime girerek TBMM'de grup kuran, ancak Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in vefatının ardından grup yeterli sayısını kaybeden Saadet grubu, CHP'nin Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap'ı emaneten vermesiyle yeniden grup kurma yeterliliğini sağlamıştı. Diğer partilerden beklediği desteği göremeyen CHP'nin, Ali Fazıl Kasap üzerinden Saadet grubuna baskı yaptığı ileri sürüldü.

'EMANET VEKİL' GERİ ALINABİLİR

CHP'li isimlerin, Saadet Partisi ve Gelecek Partisinin önemli isimleriyle görüşerek, İstanbul ve Ankara gibi kritik yerlerde destek istediği, verdikleri emanet vekile karşılık vefa borcunu bu şekilde ödemelerini istediği iddia ediliyor. Gereken iş birliğinin sağlanamaması halinde CHP'nin, Ali Fazıl Kasap'ı geri çekebileceği ifade ediyor. Öte yandan Saadet Partisinin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Parti Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Birol Aydın'ı açıklayacağı öğrenildi.