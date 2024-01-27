İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı Şamlı, UAD'nin İsrail kararını değerlendirdi

Savunma Sanayii dersleri mühendislik fakültelerinde seçimlik ders olacak
Savunma Sanayii dersleri mühendislik fakültelerinde seçimlik ders olacak
Enerji alanında düzenlemeler içeren teklif pazartesi Meclise sunulacak
Enerji alanında düzenlemeler içeren teklif pazartesi Meclise sunulacak
Maaş farkı ödemeleri için takvim netleşti
Maaş farkı ödemeleri için takvim netleşti
Türksat, televizyon ve radyo kanallarının frekans listesini güncelledi
Türksat, televizyon ve radyo kanallarının frekans listesini güncelledi
Bakan Şimşek'ten 'yasa dışı bahis ve kumar siteleri' açıklaması
Bakan Şimşek'ten 'yasa dışı bahis ve kumar siteleri' açıklaması
İzmir'de 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İzmir'de 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AK Parti'nin seçim beyannamesi hazır! Her kesim için vaat var
AK Parti'nin seçim beyannamesi hazır! Her kesim için vaat var
Sahte siteler üzerinden vatandaşı tuzağa düşüren 33 şüpheli yakalandı
Sahte siteler üzerinden vatandaşı tuzağa düşüren 33 şüpheli yakalandı
MEB'in tedbirleri sonuç veriyor: Af kalktı, devamsızlık azaldı
MEB'in tedbirleri sonuç veriyor: Af kalktı, devamsızlık azaldı
CHP'nin 209 seçim bölgesinde daha belediye başkan adayları belirlendi
CHP'nin 209 seçim bölgesinde daha belediye başkan adayları belirlendi
Bakan Uraloğlu: Türksat 6A uydumuzu da bitirmek üzereyiz
Bakan Uraloğlu: Türksat 6A uydumuzu da bitirmek üzereyiz
Siyasi partilerin 31 Mart 2024 seçiminde oy pusulasındaki yerleri belli oluyor
Siyasi partilerin 31 Mart 2024 seçiminde oy pusulasındaki yerleri belli oluyor
AYM kararı yürürlüğe giriyor: Kadınlar erkeğin soyadını almayacak
AYM kararı yürürlüğe giriyor: Kadınlar erkeğin soyadını almayacak
AKOM tarih verdi: İstanbul'da kar yağışı bekleniyor
AKOM tarih verdi: İstanbul'da kar yağışı bekleniyor
MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
300 polis memuru, Amirlik eğitimine alınacak
300 polis memuru, Amirlik eğitimine alınacak
Uluslararası Adalet Divanı'ndan Gazze kararı: İsrail, soykırımla yargılanacak
Uluslararası Adalet Divanı'ndan Gazze kararı: İsrail, soykırımla yargılanacak
Bakan Şimşek'ten ihracatçı için kur mesajı
Bakan Şimşek'ten ihracatçı için kur mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-16 alımına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-16 alımına ilişkin açıklama
Bakan Tekin velilere seslendi; Kaç saat okuyarak örnek oluyorsunuz
Bakan Tekin velilere seslendi; Kaç saat okuyarak örnek oluyorsunuz
Memur emeklilerinin fark ödemeleri başladı
Memur emeklilerinin fark ödemeleri başladı
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı kılavuzu yayımlandı
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı kılavuzu yayımlandı
Gabar'da günlük petrol üretimi 35 bin varille rekor kırdı
Gabar'da günlük petrol üretimi 35 bin varille rekor kırdı
Kamu işçilerine ilave tediye ödemeleri bugün hesaplara yatırılıyor
Kamu işçilerine ilave tediye ödemeleri bugün hesaplara yatırılıyor
Kastamonu'da otobüsün devrildiği kazada ölü sayısı 6'ya yükseldi
Kastamonu'da otobüsün devrildiği kazada ölü sayısı 6'ya yükseldi
Kargo ücretleri uçuşa geçti, zarf göndermek bile cep yakıyor
Kargo ücretleri uçuşa geçti, zarf göndermek bile cep yakıyor
Yeni Şafak: Faiz artışında sona gelindi
Yeni Şafak: Faiz artışında sona gelindi
TRT Şampiyonlar Ligi için 100 milyon avro teklif verdi mi? Açıklama geldi
TRT Şampiyonlar Ligi için 100 milyon avro teklif verdi mi? Açıklama geldi
Erdoğan İsveç'in NATO'ya katılımını onayladı, Resmi Gazete'de yayımlandı
Erdoğan İsveç'in NATO'ya katılımını onayladı, Resmi Gazete'de yayımlandı
Çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren teklif TBMM'de kabul edildi
Çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler içeren teklif TBMM'de kabul edildi
Ana sayfaHaberler Sınavlar ve Sorular

İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı Şamlı, UAD'nin İsrail kararını değerlendirdi

"Divan, uluslararası hukuk kurallarının ihlal edildiğini, insani dram yaşandığını açıkça ifade etti. Bu karar tarihi bir karardır"- "(AA'nın "Kanıt" kitabı) Bu eserin ihtiva ettiği delillerin çıkan olumlu kararda çok büyük payının olduğunu ifade etmemiz gerekir"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ocak 2024 11:09, Son Güncelleme : 27 Ocak 2024 11:02
Yazdır
İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı Şamlı, UAD'nin İsrail kararını değerlendirdi

İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı Yasin Şamlı, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) İsrail aleyhine açılan "soykırım" davasında ihtiyati tedbir kararı vermesine ilişkin, "Divan, uluslararası hukuk kurallarının ihlal edildiğini, insani dram yaşandığını açıkça ifade etti. Bu karar tarihi bir karardır." dedi.

Şamlı, UAD'nin, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin açıkladığı ihtiyati tedbir kararına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

İnsanlık vicdanının sesinin UAD'de yankılandığını dile getiren Şamlı, Divanın kısaca "İsrail'in soykırım fiillerinin durdurulması ve soykırım delillerinin korunması" kararı verdiğini aktardı.

Şamlı, "Divan, uluslararası hukuk kurallarının ihlal edildiğini, insani dram yaşandığını açıkça ifade etti. Bu karar tarihi bir karardır. Divan, taleplerden birisi olan 'ateşkesle saldırıların derhal durdurulması' kararı verse çok daha iyi, hukuka daha uygun bir karar olurdu. Ancak verdiği karar da bu sonucu doğuracak niteliktedir." diye konuştu.

Birleşmiş Milletlerin (BM) Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'nin 2. maddesindeki soykırım suçunu oluşturan eylemlere değinen Şamlı, bu maddenin "a" bendinde, uluslararası hukuka göre korunan tek kişinin, gruba mensup olduğu gerekçesiyle öldürülmesinin dahi soykırım suçunu oluşturduğunu vurguladı.

Şamlı, İsrail'in binlerce kadın ve çocuğu Gazzeli olduğu için bombalarla katlettiğini vurguladı.

- "İslam ve Türk dünyasında bir Uluslararası Ceza Mahkemesi mutlaka kurulmalı"

UAD'nin bu kararıyla kendi meşruiyetini de kurtardığını dile getiren Şamlı, "Çünkü insanların artık uluslararası kurumlara güveni ciddi anlamda sarsılmıştı. BM başta olmak üzere uluslararası hukuk kurumları, kuruluş amacı olan insani dramları ve soykırımları durduramamıştır. Bunun sebebi bu kurumların adalete değil de bazı ülkelere hizmet edecek şekilde yapılandırılmasıdır. Bu bakımdan İslam ve Türk dünyasında bir Uluslararası Ceza Mahkemesi mutlaka kurulmalıdır. Türkiye böyle bir kuruluşa öncülük edecek güçtedir." ifadelerini kullandı.

Yasin Şamlı, devam edecek mahkeme sürecine ilişkin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Mahkeme başkanının ifadelerine ve ihtiyati tedbir kararının mahiyetine baktığımızda, davanın esası hakkında verilecek kararın bütün dünyanın gözü önünde İsrail'in işlediği soykırım suçunun Uluslararası Adalet Divanınca karara bağlanacağı anlaşılmaktadır. Mahkeme başkanının, suç faillerinin 'İnsansı hayvanlarla mücadele ediyoruz.' ve benzeri beyanlarını zikretmesi hukuki bakımdan çok önemli. Zira bu beyanlar soykırım suçunun manevi unsurunun, yani soykırım işleme iradesinin olduğunu açıkça ortaya koymaktadır."

İstanbul 2 Nolu Barosunun, Uluslararası Ceza Mahkemesine sunduğu 6 klasörlük deliller arasında fail beyanları da olduğunu belirten Şamlı, şunları kaydetti:

"Yine Gazze halkının ileriye dönük yaşayacağı fiziksel ve psikolojik acılar ile Gazze'deki çocukların yaşadığı travmanın büyüklüğü tedbir kararında etkili bir gerekçe olarak ileri sürülmüştür. Bunun yanında İsrail'in bu iddiaları reddettiği şeklinde beyanlara da yer verilmiştir. Tedbir talebinin, yargıçların büyük çoğunluğuyla kabul edilmesi umut verici olsa da aynı zamanda karar sürecinin uzamaması, adil bir hüküm verilmesinde etkili rol oynayacaktır."

- "AA'nın 'Kanıt' kitabı soykırım suçunu gelecek nesillere aktarması nedeniyle de çok önemli"

Şamlı, Anadolu Ajansının "Kanıt" kitabının bu davalar açısından çok büyük bir delil kaynağı olduğunu söyledi.

Kitabın, Gazze'de işlenen "soykırım", "savaş suçu" ve "insanlığa karşı suçlar" ile "saldırı suçları" anlamında bizzat Gazze'den elde edilmiş delilleri ihtiva eden çok önemli bir eser olduğunu vurgulayan Şamlı, "Bu eserin ihtiva ettiği delillerin çıkan olumlu kararda çok büyük payının olduğunu ifade etmemiz gerekir. 'Kanıt' kitabı soykırım suçunu gelecek nesillere aktarması nedeniyle de çok önemlidir. Baromuz, bu delil kaynağını Uluslararası Ceza Mahkemesine de sunmuştur. Bu kitapta emeği olan herkese bütün insanlar adına çok teşekkür ediyorum." dedi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber