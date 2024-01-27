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Kalın bağırsağı dışarıda yaşayan bebek yapay bağırsakla sağlığına kavuştu

Kayseri Şehir Hastanesinde kalın bağırsak felci teşhisi konulan bir yaşındaki bebek, yapay bağırsakla hastalığından kurtuldu- Çocuk Cerrahisi Klinik Şefi Doç. Dr. Mustafa Erman Dörterler:- "Özel bir ameliyat yaptık. Hem ince bağırsağı hem de kolon dediğimiz kalın bağırsağın çok küçük bir kısmını bırakarak, orada büyük abdestini tutan, kaba tabirle havuz meydana getirdik"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ocak 2024 11:20, Son Güncelleme : 27 Ocak 2024 11:31
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Kalın bağırsağı dışarıda yaşayan bebek yapay bağırsakla sağlığına kavuştu

- Kayseri'de yeni doğan dönemindeyken kalın bağırsak felci geçirdiği tespit edilerek bağırsağı dışarıya alınan bebek, bir yaşında gerekli kiloya ulaştıktan sonra ameliyat edilerek sağlığına kavuştu.

Suriye uyruklu Yazen Zator, karın şişliği, ağrı, kusma ve dışkısını yapamama gibi şikayetleri üzerine yaklaşık bir aylıkken ailesi tarafından Kayseri Şehir Hastanesine getirildi.

Burada Hirschsprung (kalın bağırsak felci) teşhisi konulan ve bağırsağı dışarı alınarak kolostomi (Kalın bağırsağın karın yüzeyine getirilmesi işlemi) torbası takılan küçük Yazen, bir yaşında 9-10 kilograma ulaşmasının ardından geçen hafta ameliyata alındı.

Yapay kalın bağırsak oluşturulan Yazen, sağlığına kavuşup taburcu edildi.

Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi Klinik Şefi Doç. Dr. Mustafa Erman Dörterler, AA muhabirine, Yazen'in hastalığının nadir görüldüğünü vurgulayarak, şöyle dedi:

"Bu rahatsızlıkları 5-6 bin canlı doğumda bir görüyoruz. Kayseri'de geçen yıl 23 bin çocuk doğdu. Yani yılda 4-5 hasta görmemiz gerekirken, bölge hastanesi olmamız sebebiyle bu hastalarla daha sık karşılaşıyoruz. Bu çocuğun bütün kalın bağırsağı felçli olduğu için olayın ciddiyeti ya da ameliyat sonrası ne aşamaya geleceği çok önemliydi. Özel bir ameliyat yaptık. Hem ince bağırsağı hem de kolon dediğimiz kalın bağırsağın çok küçük bir kısmını bırakarak, orada büyük abdestini tutan, kaba tabirle havuz meydana getirdik. Eğer bu ameliyat yapılmasa ömür boyu büyük abdestini tutamayacaktı. Çocuk bu şekilde tuvaletini tutabiliyor, dışkısını kaçırmıyor. O anlamda önemli."

Dörterler, üçer aylık kontroller şeklinde 18 yaşına kadar hastanın takibine devam edeceklerini dile getirdi.

- "Ameliyat iyi geçti"

Yazen Zator'un annesi Feyza Dahnin (25) ise 7 yıl önce Suriye'nin İdlib kentinden Türkiye'ye geldiklerini ve 3 çocuğu olduğunu söyledi.

Bir hafta önce yapılan ameliyat ile oğlunu sağlığına kavuşturan doktor ve hemşire ile klinik çalışanlarını hiçbir zaman unutmayacağını vurgulayan Dahnin, "Oğlum iyi, ameliyat iyi geçti. Çok teşekkür ederim." dedi.

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