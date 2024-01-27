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Sosyal medya fenomenlerinin reklam sektöründeki payı artıyor

Araştırmalara göre, dünya genelinde sosyal medya fenomenlerine ödenen yıllık reklam bütçesi 28 milyar doları aşarken, bu rakamın 2028'e kadar 48 milyar dolara ulaşması bekleniyor- Bu fenomenler arasında en çok kazananlardan gösterilen Khabane Lame'nin gönderi başına kazandığı ücret 750 bin dolara kadar çıkıyor- Çinli dijital şirket Alibaba, yapay zekayı kullanarak sanal sosyal medya yıldızları yarattı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ocak 2024 11:55, Son Güncelleme : 27 Ocak 2024 11:56
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Sosyal medya fenomenlerinin reklam sektöründeki payı artıyor

- Sosyal medya fenomenleri (influencer-etkileyici) genellikle genç hedef gruplar arasında Hollywood aktörlerinden daha çok tanınırken, dünyada reklam sektörü için de birinci tercih haline gelmiş durumda.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, reklam harcamalarında en büyük kalem olan televizyon harcamaları azalırken, sosyal medya fenomenleri için yapılan harcamalar dünya çapında hızla artıyor.

Şu anda dünya çapında yeni reklam türüne akan bütçeler 28 milyar doların üzerinde. Statista verilerine göre, bu rakamın 2028'e kadar 48 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Sosyal medya fenomenleri belirli hedef gruplara özenle çekilmiş ve dolayısıyla pahalı bir televizyon reklamından daha kesin ve hızlı bir şekilde ulaşıyor.

Pazar küçük olsa da güvenilirlikleri sayesinde sosyal medya fenomenleri halen aranan reklam ortakları arasında yer alıyor.

- Khabane Lame'nin 2,4 milyar beğeni için tek kelime etmesine gerek kalmıyor

Dünyada en tanınmış fenomenlerden biri olan Khabane Lame'nin 2,4 milyar beğeni için tek kelime etmesine gerek kalmıyor.

Dünyanın en büyük sosyal medya yıldızlarından olan Lame, gözlerini açıyor, kaşlarını çatıyor, omuzlarını kamburlaştırıyor ve kollarını sallıyor. Videoları ise genellikle 20 ila 40 saniye uzunluğunda.

Lame, internette taklitler yapıyor, garip şekilde tıraş olan veya çiçeklerini yanlış sulayan insanlarla dalga geçiyor. Lame'yi Tiktok'ta yaklaşık 162 milyon, Instagram'da 80 milyon ve YouTube'da 6,7 milyon kişi takip ediyor.

Lame, son olarak Torino'nun dışındaki bir kasaba olan Chivasso'daki bir fabrikada garson ve cam temizleyici olarak çalışıyordu. 2020 baharında karantina nedeniyle işini kaybedince videolar yayınlamaya başladı.

2022 yazında Amerikalı moda fenomeni Charli D'Amelio'yu geride bırakan Lame, dünyanın en büyük Tiktoker'ı oldu.

Bu arada 23 yaşındaki genç, gençlere yönelik iki çizgi roman yayınladı, Cannes Film Festivali'nde jüri üyeliği yaptı, makarna markası Barilla'nın tanıtımını gerçekleştirdi, kripto borsası Binance ve Alman moda şirketi Hugo Boss'un marka elçisi oldu.

- Lame, bir gönderi başına 750 bin dolara kadar para alıyor

Khabane Lame, artık sponsorlu videoları daha sık yayınlıyor. Fortune'un daha önce yayınladığı bir rapora göre, Lame, bir gönderi başına 750 bin dolara kadar para alıyor.

Rapora göre Hugo Boss, Lame'ye Milano Moda Haftası'nda modellik yapması ve bununla ilgili bir video yayınlaması için 450 bin dolar ödedi.

Hugo Boss miktar hakkında yorum yapmazken, son yıllarda şirket, pazarlamasını genç hedef gruplara açılacak şekilde yeniden düzenledi. Boss yetkilileri, bunu başarmak için "birçok farklı etkileyiciyle" çalıştıklarını ifade etti.

Boss için yeteneklerin seçilirken "markalarımızın değerlerini bünyesinde barındırmaları" çok önemli. Lame, Y kuşağı tarafından çok iyi karşılanıyor, mizahı "herkesin anladığı ve birçok insana hitap eden" bir dil olarak görülüyor.

Lame'nin hedef kitlesi ne analog ne de dijital versiyonda gazete okumuyor ve doğrusal televizyon izlemiyor, bunun yerine Tiktok ve Instagram'da geziniyor.

- Yapay zekanın yarattığı sosyal medya fenomenleri artıyor

Gelecekte sosyal medyadaki gerçek fenomenlerin gerekli olup olmayacağı başka bir soru olarak öne çıkıyor.

Çinli dijital şirket Alibaba, yapay zekayı kullanarak sanal sosyal medya yıldızları yarattı.

Yapay zeka modeli, ünlü Tiktoker'ların videolarıyla beslendi ve onların danslarını ve hareketlerini aldatıcı derecede gerçekçi bir şekilde taklit edebiliyor. Zaten önde gelen bir yapay zeka fenomeni var: Aitana Lopez. Lopez'in Instagram profili 2023 Haziran'dan bu yana yayında.

Yapay zeka modelinin bugüne kadar 237 binden fazla takipçisi var ve yaratıcılarına göre ayda 1000 avro kazanması bekleniyor.

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