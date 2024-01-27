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Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ABD'den F-35 satın alma yoluna girdiklerini söyledi

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'dan aldıkları mektupla ülkesinin F-35 satın alma yoluna girdiğini duyurdu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ocak 2024 12:22, Son Güncelleme : 27 Ocak 2024 12:59
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Yunanistan Başbakanı Miçotakis, ABD'den F-35 satın alma yoluna girdiklerini söyledi

Miçotakis, Blinken'ın kendisine gönderdiği mektubun ABD-Yunanistan ilişkilerinin stratejik derinliğini gösterdiğini ifade etti.

Yunan Başbakan, "Bu mektupla Yunanistan, 40 F-35 satın alma yoluna giriyor ancak aynı zamanda Silahlı Kuvvetlerin her üç kolunu ve Yunanistan Sahil Güvenliğini güçlendirecek bir silahlanma paketini de tamamen ücretsiz ediniyor." dedi.

Blinken, Miçotakis'e gönderdiği mektupta Kongre onayı dahil olmak üzere resmi onay sürecinin gerekliliğine işaret ederek, Yunanistan'a 40 kadar yeni F-35 satışına ilaveten İhtiyaç Fazlası Savunma Malzemesi (EDA) Programı kapsamında 3 Protector sınıfı sahil güvenlik botu ve muhtelif askeri kamyon ve çekici temin edileceğini bildirdi.

Blinken, ABD donanmasından ihtiyaç fazlası 4 LCS sınıfı savaş gemisinin Yunanistan'a verilebilmesi için Kongreye bildirimde bulunacaklarını kaydetti.

Yunanistan'ın Ukrayna'ya sağlayabileceği ya da satabileceği savunma malzemeleri için ABD'nin dış askeri finansman programından 200 milyon dolara kadar yararlanabileceğini belirten Blinken, 2025'te satışı mümkün olacak MRAP cinsi askeri arazi araçlarında Yunanistan'a öncelik tanıyacaklarını ve hazır olduklarında KC-135 tanker uçakları için de ihtiyaçlarını değerlendirmeye alacaklarını ifade etti.

Blinken, ayrıca ABD Savunma Bakanlığının Yunanistan'ın satın alabilmesi için C-130H tipi askeri nakliye uçağına ilaveten C-130J modeli için de fiyat ve adet çalışması yaptığını bildirdi.

40 F-35 savaş uçağının tahmini fiyatı 8,6 milyar doları buluyor.

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