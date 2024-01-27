Yeniden Refah Partisinin 74 belediye başkan adayı daha açıklandı

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Başkan Fatih Erbakan'ın katılımıyla parti genel merkezinde gerçekleşen aday tanıtım toplantısında, 6 il, 64 ilçe ve 4 belde olmak üzere 74 belediye başkan adayı daha açıklandı.

Parti, bugüne kadar 389 belediye başkan adayını açıklamış oldu.