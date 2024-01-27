Türk firması uzay çöplerinin geri dönüşümü için proje hazırladı

Türk firması tarafından hazırlanan projeyle, uzay boşluğundaki çöplerin geri dönüşüme kazandırılması amaçlanıyor.

Dünya yörüngesinde uydular ve uzay araçları için çarpışma riski oluşturan, kullanılmayan uydu ve fırlatılan roketlerden arta kalan parçaların temizlenmesi için harekete geçen uzay araştırmaları şirketi, proje geliştirdi.

Uzay Çöpleri Geri Dönüşüm Merkezi projesiyle, uzay boşluğundaki çöplerin elektromanyetik ağlarla toplatılarak uzay istasyonuna getirilmesi, imha edilmesi ya da yenilenmesi hedefleniyor.

Firmanın üst yöneticisi Gurur Gaye Günal, AA muhabirine, uzay çöplerinin Birleşmiş Milletler nezdinde en önemli sorunlar arasında yer aldığını söyledi.

Şirket olarak daha önce ilk dijital uzay para tasarımına da imza attıklarını belirten Günal, "Bu sefer de uzay çöplerinin ve aktif olmayan uyduların temizlenmesi için proje hazırladık. Uzayda alçak yörüngede kurulacak, tamamen robotik sistemlerle işletilecek 'Uzay Çöpleri Geri Dönüşüm Merkezi'ni tasarladık." dedi.

- "Gerekli adımları atarak iş birlikteliklerimizi tesis ettik"

Günal, uzayda yaklaşık 17 bin parça çöp olduğunun tahmin edildiğini aktardı.

Projenin, uzay alanında önemli bir çalışma olduğunu dile getiren Günal, şöyle devam etti:

"Uzay alanında dünyada bir ilke imza attık. Uzay çöplerinin temizlenmesiyle ilgili Birleşmiş Milletler'in getirmiş olduğu zorunluluk çerçevesinde bütün dünya bu çöpleri temizlemek için farklı bilimsel çözüm yolları ararken biz Türkiye'den bu alanda inovatif, yenilikçi ve başı çeken bir projeye imzamızı attık: Uzay Çöpleri Geri Dönüşüm Merkezi'nin uzayda gerçekleştirilmesi projesi. Bu projemizi yerli ve yabancı iş birliktelikleriyle yürütmek için gerekli adımları atarak iş birlikteliklerimizi tesis ettik. Mart ayında Türkiye'den çıkaracağımız bu projemizi bütün dünyaya duyurmak üzere uluslararası bir uzay kongresinde tüm dünyaya ve yatırımcılara açacağız."

Günal, uzaydaki çöplerin aktif uydulara çarpma ya da yere düşme riskinin bulunduğuna dikkati çekti.

Çalışmanın, uzaydaki çöplerin elektromanyetik ağlarla toplanıp uzay istasyonuna çekilmesini kapsadığı bilgisini veren Günal, "Burada uzay çöpleri uzayda geri dönüşüme tabi tutulabilecek ve hatta yenilenerek yeniden uzaydan yörüngeye fırlatılabilecek." diye konuştu.