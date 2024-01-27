MHP'de 55 belediye başkan adayı daha açıklandı

Durmaz'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, partinin yetkili kurullarının değerlendirmeleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayı sonucunda, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 1 il, 5 ilçe ve 49 belde belediye başkan adayı daha belirlendi.

MHP'nin Yozgat Belediye Başkan adayı Ömer Açıkel oldu.