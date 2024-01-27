Partilerin oy pusulasındaki yeri belli oldu

Ardından kura çekimine geçildi. Partiler ve oy pusulasındaki yerleri şöyle:

Kura çekiminden öne Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener açıklama yaptı. YSK'nın kararı ile seçime katılma yeterliliğine sahip 36 parti tespit edildiğini söyleyen Yener, Yenilik Partisi'nin seçime katılmayacağını bildirmesiyle kura çekimine 35 partinin katıldığını söyledi.

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