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Sürekli işten atma tehdidi mobing sayıldı

İş yerinde sürekli kovulmakla tehdit edildiğini öne süren işçi, istifa edip tazminat davası açtı. İş mahkemesinin reddettiği dava, istinafa taşındı. İstinaf mahkemesi, işçinin mobinge uğradığına karar vererek manevi tazminata hükmetti.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Ocak 2024 14:26, Son Güncelleme : 27 Ocak 2024 14:28
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Sürekli işten atma tehdidi mobing sayıldı

Patronu tarafından sürekli işten atılmakla tehdit edilen işçinin mobinge maruz kaldığına karar verildi.

Çalıştığı işyerinde, işveren tarafından sürekli aşağılandığını öne süren işçi, mobinge maruz kaldığını belirterek istifa etti.

İş mahkemesine dava açan işçi, kişilik haklarına saldırı gerekçesiyle manevi tazminat talebinde bulundu.

Mahkeme, davanın reddine hükmetti. Davacı işçi, kararı istinafa götürdü.

Bölge adliye mahkemesi hukuk dairesinin baktığı davada, tanık anlatımları, mail içerikleri, davacının gördüğü psikolojik tedaviye ilişkin belgeler incelendi.

PSİKOLOJİK TACİZ VE TEHDİT

Kararda, "Davacının davalı işveren tarafından aşağılandığı, görev tanımı dışındaki işlerin davacıya yaptırıldığı, hedeflerin tutturulması aksi halde işten atılacağı konusunda mailler gönderildiği ve sürekli devam eden bu davranışlar nedeniyle davacının sağlığının bozulduğu, bu sebeple psikiyatrik tedavi gördüğü ve bu suretle davacının işyerinde psikolojik taciz ve baskıya uğradığı sonucuna ulaşılmıştır." denildi.

İş mahkemesinin davanın reddi kararının uygun görülmediği belirtilen kararda, "Dairemizce manevi tazminat talebinin kabulüne hükmedilmiştir." ifadeleri yer aldı.

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