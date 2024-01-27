Motorine büyük bir zam daha geliyor

Motorin ve benzinin litresi ne kadar?

Motorine 20 Ocak'ta da 1 lira 15 kuruş zam gelmişti. Benzine ise 24 Ocak'ta 1 lira 43 kuruş zam gelmişti.

Petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki artış, akaryakıt zamlarını da beraberinde getiriyor.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net