Aracın üzerinde unutulan paralar yola saçıldı

Cumhur İttifakı'nın İzmir adayları belli oldu
Cumhur İttifakı'nın İzmir adayları belli oldu
Motorine büyük bir zam daha geliyor
Motorine büyük bir zam daha geliyor
Partilerin oy pusulasındaki yeri belli oldu
Partilerin oy pusulasındaki yeri belli oldu
MHP'de 55 belediye başkan adayı daha açıklandı
MHP'de 55 belediye başkan adayı daha açıklandı
Savunma Sanayii dersleri mühendislik fakültelerinde seçimlik ders olacak
Savunma Sanayii dersleri mühendislik fakültelerinde seçimlik ders olacak
Enerji alanında düzenlemeler içeren teklif pazartesi Meclise sunulacak
Enerji alanında düzenlemeler içeren teklif pazartesi Meclise sunulacak
Maaş farkı ödemeleri için takvim netleşti
Maaş farkı ödemeleri için takvim netleşti
Türksat, televizyon ve radyo kanallarının frekans listesini güncelledi
Türksat, televizyon ve radyo kanallarının frekans listesini güncelledi
Bakan Şimşek'ten 'yasa dışı bahis ve kumar siteleri' açıklaması
Bakan Şimşek'ten 'yasa dışı bahis ve kumar siteleri' açıklaması
İzmir'de 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İzmir'de 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AK Parti'nin seçim beyannamesi hazır! Her kesim için vaat var
AK Parti'nin seçim beyannamesi hazır! Her kesim için vaat var
Sahte siteler üzerinden vatandaşı tuzağa düşüren 33 şüpheli yakalandı
Sahte siteler üzerinden vatandaşı tuzağa düşüren 33 şüpheli yakalandı
MEB'in tedbirleri sonuç veriyor: Af kalktı, devamsızlık azaldı
MEB'in tedbirleri sonuç veriyor: Af kalktı, devamsızlık azaldı
CHP'nin 209 seçim bölgesinde daha belediye başkan adayları belirlendi
CHP'nin 209 seçim bölgesinde daha belediye başkan adayları belirlendi
Bakan Uraloğlu: Türksat 6A uydumuzu da bitirmek üzereyiz
Bakan Uraloğlu: Türksat 6A uydumuzu da bitirmek üzereyiz
Siyasi partilerin 31 Mart 2024 seçiminde oy pusulasındaki yerleri belli oluyor
Siyasi partilerin 31 Mart 2024 seçiminde oy pusulasındaki yerleri belli oluyor
AYM kararı yürürlüğe giriyor: Kadınlar erkeğin soyadını almayacak
AYM kararı yürürlüğe giriyor: Kadınlar erkeğin soyadını almayacak
AKOM tarih verdi: İstanbul'da kar yağışı bekleniyor
AKOM tarih verdi: İstanbul'da kar yağışı bekleniyor
MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
300 polis memuru, Amirlik eğitimine alınacak
300 polis memuru, Amirlik eğitimine alınacak
Uluslararası Adalet Divanı'ndan Gazze kararı: İsrail, soykırımla yargılanacak
Uluslararası Adalet Divanı'ndan Gazze kararı: İsrail, soykırımla yargılanacak
Bakan Şimşek'ten ihracatçı için kur mesajı
Bakan Şimşek'ten ihracatçı için kur mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-16 alımına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-16 alımına ilişkin açıklama
Bakan Tekin velilere seslendi; Kaç saat okuyarak örnek oluyorsunuz
Bakan Tekin velilere seslendi; Kaç saat okuyarak örnek oluyorsunuz
Memur emeklilerinin fark ödemeleri başladı
Memur emeklilerinin fark ödemeleri başladı
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı kılavuzu yayımlandı
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı kılavuzu yayımlandı
Gabar'da günlük petrol üretimi 35 bin varille rekor kırdı
Gabar'da günlük petrol üretimi 35 bin varille rekor kırdı
Kamu işçilerine ilave tediye ödemeleri bugün hesaplara yatırılıyor
Kamu işçilerine ilave tediye ödemeleri bugün hesaplara yatırılıyor
Kastamonu'da otobüsün devrildiği kazada ölü sayısı 6'ya yükseldi
Kastamonu'da otobüsün devrildiği kazada ölü sayısı 6'ya yükseldi
Kargo ücretleri uçuşa geçti, zarf göndermek bile cep yakıyor
Kargo ücretleri uçuşa geçti, zarf göndermek bile cep yakıyor
Ana sayfaHaberler Yaşam

Aracın üzerinde unutulan paralar yola saçıldı

Ankara'da bir vatandaş, içinde 30 bin lira olan poşeti aracının üzerinde unuttu. Araç hareket edince paralar yola saçıldı. Paraları topladığı görülen kişi aranıyor.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Ocak 2024 15:35, Son Güncelleme : 27 Ocak 2024 15:35
Yazdır
Aracın üzerinde unutulan paralar yola saçıldı

Ankara'da bir kişinin aracının üzerinde unuttuğu poşetin içindeki paralar yola saçıldı.

Olay, Sincan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yunus Emre A, yakında evlenecek olan kardeşi Samet A'ya mobilya almak için 30 bin lira biriktirdi.

Parayı yanında taşıyan Yunus Emre A, kendi arabasından inip kardeşinin arabasına binmek istediği esnada kapının açılmadığını fark edince içi para dolu poşeti arabanın bagaj kapağı üstüne koydu.

Ardından arabaya binen Y.A, poşeti aracın üzerinde unuttu. Aracın hareket etmesiyle poşet içindeki paralar yola saçıldı.

Yaklaşık 500 metre hareket ettikten sonra içi para dolu poşetin olmadığını fark eden Yunus Emre A, hareket etmeye başladığı noktaya geri döndü.

Ardından parayı arayan Y.A, bir görgü şahidinden saçılan paraların başkası tarafından toplandığını öğrendi. Yunus Emre A'nın durumu polise bildirmesinin ardından ise olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"TOPLAYAN KİŞİ ELİNİ VİCDANINA KOYSUN"

Kardeşinin mobilyalarını almak için para biriktirdiğini söyleyen Yunus Emre A, "Toplayan kişi elini vicdanına koysun ve getirsin parayı. Ben kardeşimin mutluluğu için çalıştım, çabaladım. Onun da evini, yuvasını kurmak istiyorum". dedi.

"KENDİSİNİNMİŞ GİBİ TOPLUYORDU"

Paraları toplayan kişiyi gördüğünü söyleyen bir güvenlik görevlisi ise "Ben paraları onun zannettim. Sağa sola bakmıyordu, bir tedirginliği de yoktu. Sanki para, kendisininmiş gibi topluyordu. Ben de şüphelenmedim. 'Parasını düşürmüş diye düşündüm." diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber