Aracın üzerinde unutulan paralar yola saçıldı

Ankara'da bir kişinin aracının üzerinde unuttuğu poşetin içindeki paralar yola saçıldı.

Olay, Sincan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yunus Emre A, yakında evlenecek olan kardeşi Samet A'ya mobilya almak için 30 bin lira biriktirdi.

Parayı yanında taşıyan Yunus Emre A, kendi arabasından inip kardeşinin arabasına binmek istediği esnada kapının açılmadığını fark edince içi para dolu poşeti arabanın bagaj kapağı üstüne koydu.

Ardından arabaya binen Y.A, poşeti aracın üzerinde unuttu. Aracın hareket etmesiyle poşet içindeki paralar yola saçıldı.

Yaklaşık 500 metre hareket ettikten sonra içi para dolu poşetin olmadığını fark eden Yunus Emre A, hareket etmeye başladığı noktaya geri döndü.

Ardından parayı arayan Y.A, bir görgü şahidinden saçılan paraların başkası tarafından toplandığını öğrendi. Yunus Emre A'nın durumu polise bildirmesinin ardından ise olayla ilgili inceleme başlatıldı.

"TOPLAYAN KİŞİ ELİNİ VİCDANINA KOYSUN"

Kardeşinin mobilyalarını almak için para biriktirdiğini söyleyen Yunus Emre A, "Toplayan kişi elini vicdanına koysun ve getirsin parayı. Ben kardeşimin mutluluğu için çalıştım, çabaladım. Onun da evini, yuvasını kurmak istiyorum". dedi.

"KENDİSİNİNMİŞ GİBİ TOPLUYORDU"

Paraları toplayan kişiyi gördüğünü söyleyen bir güvenlik görevlisi ise "Ben paraları onun zannettim. Sağa sola bakmıyordu, bir tedirginliği de yoktu. Sanki para, kendisininmiş gibi topluyordu. Ben de şüphelenmedim. 'Parasını düşürmüş diye düşündüm." diye konuştu.