Burak Elmas'tan Sacha Boey açıklaması: Kazanan Galatasaray olmuştur

Cumhur İttifakı'nın İzmir adayları belli oldu
Cumhur İttifakı'nın İzmir adayları belli oldu
Motorine büyük bir zam daha geliyor
Motorine büyük bir zam daha geliyor
Partilerin oy pusulasındaki yeri belli oldu
Partilerin oy pusulasındaki yeri belli oldu
MHP'de 55 belediye başkan adayı daha açıklandı
MHP'de 55 belediye başkan adayı daha açıklandı
Savunma Sanayii dersleri mühendislik fakültelerinde seçimlik ders olacak
Savunma Sanayii dersleri mühendislik fakültelerinde seçimlik ders olacak
Enerji alanında düzenlemeler içeren teklif pazartesi Meclise sunulacak
Enerji alanında düzenlemeler içeren teklif pazartesi Meclise sunulacak
Maaş farkı ödemeleri için takvim netleşti
Maaş farkı ödemeleri için takvim netleşti
Türksat, televizyon ve radyo kanallarının frekans listesini güncelledi
Türksat, televizyon ve radyo kanallarının frekans listesini güncelledi
Bakan Şimşek'ten 'yasa dışı bahis ve kumar siteleri' açıklaması
Bakan Şimşek'ten 'yasa dışı bahis ve kumar siteleri' açıklaması
İzmir'de 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İzmir'de 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AK Parti'nin seçim beyannamesi hazır! Her kesim için vaat var
AK Parti'nin seçim beyannamesi hazır! Her kesim için vaat var
Sahte siteler üzerinden vatandaşı tuzağa düşüren 33 şüpheli yakalandı
Sahte siteler üzerinden vatandaşı tuzağa düşüren 33 şüpheli yakalandı
MEB'in tedbirleri sonuç veriyor: Af kalktı, devamsızlık azaldı
MEB'in tedbirleri sonuç veriyor: Af kalktı, devamsızlık azaldı
CHP'nin 209 seçim bölgesinde daha belediye başkan adayları belirlendi
CHP'nin 209 seçim bölgesinde daha belediye başkan adayları belirlendi
Bakan Uraloğlu: Türksat 6A uydumuzu da bitirmek üzereyiz
Bakan Uraloğlu: Türksat 6A uydumuzu da bitirmek üzereyiz
Siyasi partilerin 31 Mart 2024 seçiminde oy pusulasındaki yerleri belli oluyor
Siyasi partilerin 31 Mart 2024 seçiminde oy pusulasındaki yerleri belli oluyor
AYM kararı yürürlüğe giriyor: Kadınlar erkeğin soyadını almayacak
AYM kararı yürürlüğe giriyor: Kadınlar erkeğin soyadını almayacak
AKOM tarih verdi: İstanbul'da kar yağışı bekleniyor
AKOM tarih verdi: İstanbul'da kar yağışı bekleniyor
MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
300 polis memuru, Amirlik eğitimine alınacak
300 polis memuru, Amirlik eğitimine alınacak
Uluslararası Adalet Divanı'ndan Gazze kararı: İsrail, soykırımla yargılanacak
Uluslararası Adalet Divanı'ndan Gazze kararı: İsrail, soykırımla yargılanacak
Bakan Şimşek'ten ihracatçı için kur mesajı
Bakan Şimşek'ten ihracatçı için kur mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-16 alımına ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-16 alımına ilişkin açıklama
Bakan Tekin velilere seslendi; Kaç saat okuyarak örnek oluyorsunuz
Bakan Tekin velilere seslendi; Kaç saat okuyarak örnek oluyorsunuz
Memur emeklilerinin fark ödemeleri başladı
Memur emeklilerinin fark ödemeleri başladı
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı kılavuzu yayımlandı
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı kılavuzu yayımlandı
Gabar'da günlük petrol üretimi 35 bin varille rekor kırdı
Gabar'da günlük petrol üretimi 35 bin varille rekor kırdı
Kamu işçilerine ilave tediye ödemeleri bugün hesaplara yatırılıyor
Kamu işçilerine ilave tediye ödemeleri bugün hesaplara yatırılıyor
Kastamonu'da otobüsün devrildiği kazada ölü sayısı 6'ya yükseldi
Kastamonu'da otobüsün devrildiği kazada ölü sayısı 6'ya yükseldi
Kargo ücretleri uçuşa geçti, zarf göndermek bile cep yakıyor
Kargo ücretleri uçuşa geçti, zarf göndermek bile cep yakıyor
Ana sayfaHaberler Spor

Burak Elmas'tan Sacha Boey açıklaması: Kazanan Galatasaray olmuştur

Galatasaray eski Başkanı Burak Elmas, Fransız futbolcu Sacha Boey'un Bayern Münih'e transfer olmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu transferi gerçekleştiren Dursun Özbek ve Erden Timur'u gönülden tebrik ederim. Transferi yapan Galatasaray ve kazanan da Galatasaray olmuştur. Emeği geçenler ise Galatasaray'a hizmet etmişlerdir. Elde edilen bu başarıyı kişilere zimmetleme çabası ve kavgası göstermek yerine Galatasaray adına sevinmek en doğru olanıdır" dedi.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 27 Ocak 2024 16:20, Son Güncelleme : 27 Ocak 2024 16:12
Yazdır
Burak Elmas'tan Sacha Boey açıklaması: Kazanan Galatasaray olmuştur

Galatasaray eski Başkanı Burak Elmas, kendi döneminde transfer edilen Fransız futbolcu Sacha Boey'un Alman ekibi Bayern Münih'e gitmesiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"KAZANAN GALATASARAY OLMUŞTUR"

Elmas, Boey'un Bayern Münih transferi ile kulüp tarihinde en yüksek kar edilen transfer olduğunu belirterek, "Bu transferi gerçekleştiren başta sayın Dursun Özbek ve Erden Timur'u gönülden tebrik ederim. Çok önemli ve gelecekte muhakkak tekrarlanması gereken bir transfer başarısına imza attılar. Bu transfer konusunda oyuncuyu tavsiye eden scout ekibimiz, oyuncunun transferine onay veren ve isteyen Fatih Terim, oyuncunun gelişimine çok önemli katkı sağlayan Okan Buruk ve son iki sezon başarılı futbol yönetimi ile Şampiyonlar Ligi'nde oyuncuya kendini göstereceği platformun elde edilmesini sağlayan Erden Timur'u tebrik ederim. Sonuç olarak transferi yapan Galatasaray ve kazanan da Galatasaray olmuştur. Emeği geçenler ise Galatasaray'a hizmet etmişlerdir. Elde edilen bu başarıyı kişilere zimmetleme çabası ve kavgası göstermek yerine Galatasaray adına sevinmek en doğru olanıdır. Galatasaray'ın mali yapısı çerçevesinde bu tür başarılı genç oyunculara yatırım yapmaya devam etmesi futbol branşının mali yapısını düzlüğe çıkarması açısından çok önemlidir. Bu yol zor bir yol olsa da sürdürülebilir olduğu takdirde mali ve sportif çok önemli başarıları beraberinde getirecektir. Galatasaray'ımızı tekrar tebrik ederim" ifadelerini kullandı.

Rennes'den Galatasaray'a 2021 yılında 1.15 milyon euro bonservisle transfer olan Sacha Boey, bonuslarla birlikte 30 milyon euro bonservis bedeliyle Bayern Münih'e transfer oldu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber