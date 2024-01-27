İnşaat Müteahhitleri ve Ustaları Derneği'ne kumar baskını: 45 kişiye para cezası

Fethiye ilçesindeki dernekte kumar oynatıldığı ihbarını alan Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dernek binasına operasyon düzenledi.

Sabah saatlerinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleşen operasyonda 45 kişinin kumar oynadığı tespit edildi.

Binada yapılan arama sonucunda 1 tombala makinesi, 180 pinpon topu, 150 tombala kartı, 1 numara levhası, 2 telsiz, tombala pulları, 5 gram metamfetamin bulundu.

289 BİN LİRA CEZA

Kumar oynayan 45 kişiye toplam 289 bin lira para cezası kesildi.

Operasyonda ayrıca "Kumar oynamak için yer ve imkan sağlama" suçundan 10 şüpheliyle, uyuşturucu bulunduran 1 şüpheliye de adli işlem yapıldı.