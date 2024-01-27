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Özgür Özel'den Nebi Hatipoğlu'na tepki

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti'den ayrılan ve yerel seçimlerde AK Parti'nin Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Nebi Hatipoğlu'nu "Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısındayım diyerek oyları topladı, Erdoğan'a götürdü." sözleriyle eleştirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ocak 2024 17:05, Son Güncelleme : 27 Ocak 2024 17:06
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Özgür Özel'den Nebi Hatipoğlu'na tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin ''Eskişehir Aday Tanıtım Toplantısı''nda konuştu.

Özgür Özel, konuşmasında İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen Nebi Hatipoğlu'nu eleştirdi.

''HATİPOĞLU, 'ERDOĞAN'A KARŞIYIM' DEDİ AMA OYLARI ONA GÖTÜRDÜ''

Özel şöyle konuştu:

''Geçen sene 14 Mayıs gününde bundan 10 ay önce ne oldu biliyor musunuz? Eskişehirlilerin karşısına çıktı birisi 'Ben Recep Tayyip Erdoğan'a muhalifim, MHP'nin ona verdiği desteğe inanmıyorum doğru bulmuyorum iyi bir insanım İYİ Parti'de muhalefet yapmak üzere sizden destek istiyorum.' dedi. Eskişehirlilerden oy aldı. Oyları alırken bir yandan da AK Parti'den teşvikleri alıyormuş onu sonradan öğrendik. Oyları 'Muhalefetim, AK Parti'nin, Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısındayım.' diye topladı ve Recep Tayyip Erdoğan'ın partisine geçti şimdi de 'Eskişehir'i bana verin ben yöneteyim.' diyor. Daha 1 yıl önce Eskişehirlileri kandırıp onların oyunu alıp o oyları Recep Tayyip Erdoğan'a karşı toplayıp Recep Tayyip Erdoğan'a götüren, makam mevki için Eskişehir'i satan birisine Eskişehir en iyi cevabı 31 Mart'ta verecek.''

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