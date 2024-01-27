Tunceli'de heyelan: Yola kaya parçaları düştü
Tunceli'de 2 gündür etkili olan kar yağışının ardından kara yolunda heyelan meydana geldi. Tunceli-Ovacık kara yoluna devasa kaya parçaları düştü.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 27 Ocak 2024 18:52, Son Güncelleme : 27 Ocak 2024 18:54
Tunceli'de etkili olan kar yağışının ardından Pülümür-Tunceli kara yolunun 2. kilometresinde heyelan meydana geldi.
Heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapanırken, bölgeye karayolları ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla karayolu kısa sürede ulaşıma açıldı.
Öte yandan Tunceli-Ovacık yolunun 3. kilometresinde de dağdan kopan devasa kayalar karayoluna düştü. Karayolları ekiplerinin çalışmasıyla kayalar yoldan kaldırıldı.
Her iki olay sırasında da yoldan araç geçmemesi muhtemel bir faciayı önlerken, yetkililer Tunceli-Erzincan ve Tunceli-Ovacık kara yollarını kullanacak sürücüleri heyelan ve kaya düşmesine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.