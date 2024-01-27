Kayserispor'da Burak Yılmaz coşkusu
Trendyol Süper Lig ekibi Mondihome Kayserispor'un prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör Burak Yılmaz, şehre geldi. Yılmaz, yaptığı açıklamada, "Hırslı bir antrenörüm. Allah'ın izniyle Kayserispor'u iyi yerlere getireceğiz" dedi.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 27 Ocak 2024 19:45, Son Güncelleme : 27 Ocak 2024 19:32
Yılmaz, Kayseri Havalimanı'nda kulüp menajeri Yunus Akbulut tarafından karşılandı.
Burada gazetecilere açıklamada bulunan Yılmaz, kendisine güvenen Kayserispor camiası ve Başkan Ali Çamlı'ya teşekkür ederek, "
İlk teknik direktörlük deneyimim. Genç bir antrenörüm, hırslı bir antrenörüm. Allah'ın izniyle hep birlikte Kayserisporumuzu iyi yerlere getireceğiz."dedi.
Havalimanına gelen sarı-kırmızılı taraftarlar da yaktıkları meşalelerle Yılmaz'a sevgi gösterisinde bulundu.