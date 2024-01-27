Kayserispor'da Burak Yılmaz coşkusu

Yılmaz, Kayseri Havalimanı'nda kulüp menajeri Yunus Akbulut tarafından karşılandı.

Burada gazetecilere açıklamada bulunan Yılmaz, kendisine güvenen Kayserispor camiası ve Başkan Ali Çamlı'ya teşekkür ederek, "

İlk teknik direktörlük deneyimim. Genç bir antrenörüm, hırslı bir antrenörüm. Allah'ın izniyle hep birlikte Kayserisporumuzu iyi yerlere getireceğiz."

dedi.

Havalimanına gelen sarı-kırmızılı taraftarlar da yaktıkları meşalelerle Yılmaz'a sevgi gösterisinde bulundu.