Yalova'da zehirlenme şüphesi: 20 işçi hastanelik oldu

Şu anda kadar 20 tersane işçisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Tavşanlı beldesinde bulunan tersanede akşam yemeği yedikten sonra fenalaşan işçiler, bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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