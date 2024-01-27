İstanbul Boğazı trafiğe kapatıldı
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yakınlarında Barbados bandıralı SNP PAZAR isimli gemide makine arızası yaşandı. Boğaz trafiği çift yönlü geçici olarak askıya alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Ocak 2024 21:50, Son Güncelleme : 27 Ocak 2024 21:51
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şu şekilde:
"İstanbul Boğazı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü önlerinde makine arızası yapan SNP PAZAR isimli 80 metre boyundaki genel kargo gemisi için, KURTARMA-7 Römorkörümüz olay yerine ivedilikle yönlendirildi. İstanbul Boğazı gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştır."