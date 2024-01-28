Burdur'da müstakil evde çıkan yangında bir kişi öldü

Yangında evde bulunan Fatmana Evcil (76) komşuları tarafından dışarı çıkarıldı. Evcil'in oğlu Murat Aynur (41) ise evde mahsur kaldı.

Hızır İlyas Mahallesi Deliklitaş Sokak'ta, anne ve oğlunun yaşadığı müstakil evde ilk belirlemelere göre sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı.

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