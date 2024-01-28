AYM'ye 3 ay içinde 3 yeni üye seçilecek
AYM'ye 3 ay içinde 3 yeni üye seçilecek
Meclis'te bu hafta HSK'ya yeni üye seçilecek
Meclis'te bu hafta HSK'ya yeni üye seçilecek
Erdoğan'ın yerel seçim mesaisi: 7 bölge 50 il
Erdoğan'ın yerel seçim mesaisi: 7 bölge 50 il
Yüzde 50 kredi desteği: 28 bin 405 liraya 36 ay taksitli Togg
Yüzde 50 kredi desteği: 28 bin 405 liraya 36 ay taksitli Togg
Mirasçılar dava açtı, 40 yıllık hastaneye kilit takıldı
Mirasçılar dava açtı, 40 yıllık hastaneye kilit takıldı
'TOKİ arazilere çöktü, 250 kişi mağdur oldu' iddiasına açıklama
'TOKİ arazilere çöktü, 250 kişi mağdur oldu' iddiasına açıklama
Islak imzalı İsveç kararının neden ABD'ye gönderildiği açıklandı
Islak imzalı İsveç kararının neden ABD'ye gönderildiği açıklandı
'İzmir'imizi yüksek hızlı trenle tanıştıracağız'
'İzmir'imizi yüksek hızlı trenle tanıştıracağız'
3 ilin emniyet müdürü değişti
3 ilin emniyet müdürü değişti
Cumhur İttifakı'nın İzmir adayları belli oldu
Cumhur İttifakı'nın İzmir adayları belli oldu
Motorine büyük bir zam daha geliyor
Motorine büyük bir zam daha geliyor
Partilerin oy pusulasındaki yeri belli oldu
Partilerin oy pusulasındaki yeri belli oldu
MHP'de 55 belediye başkan adayı daha açıklandı
MHP'de 55 belediye başkan adayı daha açıklandı
Savunma Sanayii dersleri mühendislik fakültelerinde seçimlik ders olacak
Savunma Sanayii dersleri mühendislik fakültelerinde seçimlik ders olacak
Enerji alanında düzenlemeler içeren teklif pazartesi Meclise sunulacak
Enerji alanında düzenlemeler içeren teklif pazartesi Meclise sunulacak
Maaş farkı ödemeleri için takvim netleşti
Maaş farkı ödemeleri için takvim netleşti
Türksat, televizyon ve radyo kanallarının frekans listesini güncelledi
Türksat, televizyon ve radyo kanallarının frekans listesini güncelledi
Bakan Şimşek'ten 'yasa dışı bahis ve kumar siteleri' açıklaması
Bakan Şimşek'ten 'yasa dışı bahis ve kumar siteleri' açıklaması
İzmir'de 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İzmir'de 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
AK Parti'nin seçim beyannamesi hazır! Her kesim için vaat var
AK Parti'nin seçim beyannamesi hazır! Her kesim için vaat var
Sahte siteler üzerinden vatandaşı tuzağa düşüren 33 şüpheli yakalandı
Sahte siteler üzerinden vatandaşı tuzağa düşüren 33 şüpheli yakalandı
MEB'in tedbirleri sonuç veriyor: Af kalktı, devamsızlık azaldı
MEB'in tedbirleri sonuç veriyor: Af kalktı, devamsızlık azaldı
CHP'nin 209 seçim bölgesinde daha belediye başkan adayları belirlendi
CHP'nin 209 seçim bölgesinde daha belediye başkan adayları belirlendi
Bakan Uraloğlu: Türksat 6A uydumuzu da bitirmek üzereyiz
Bakan Uraloğlu: Türksat 6A uydumuzu da bitirmek üzereyiz
Siyasi partilerin 31 Mart 2024 seçiminde oy pusulasındaki yerleri belli oluyor
Siyasi partilerin 31 Mart 2024 seçiminde oy pusulasındaki yerleri belli oluyor
AYM kararı yürürlüğe giriyor: Kadınlar erkeğin soyadını almayacak
AYM kararı yürürlüğe giriyor: Kadınlar erkeğin soyadını almayacak
AKOM tarih verdi: İstanbul'da kar yağışı bekleniyor
AKOM tarih verdi: İstanbul'da kar yağışı bekleniyor
MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
MHP 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
300 polis memuru, Amirlik eğitimine alınacak
300 polis memuru, Amirlik eğitimine alınacak
Uluslararası Adalet Divanı'ndan Gazze kararı: İsrail, soykırımla yargılanacak
Uluslararası Adalet Divanı'ndan Gazze kararı: İsrail, soykırımla yargılanacak
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Mirasçılar dava açtı, 40 yıllık hastaneye kilit takıldı

İstanbul Bahçelievler'deki Türk Böbrek Vakfı, hayırseverlerin bağışladığı arsa üzerinde yıllardır hizmet veriyordu. Ancak bağışçıların varisleri miras davası açtı ve kazandı. Hastane ve diyaliz merkezinin kapısına kilit vuruldu. Tahliye 31 Ocak'a kadar tamamlanacak. 300 hasta civardaki özel diyaliz kuruluşlarına dağıtıldı.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 28 Ocak 2024 07:45, Son Güncelleme : 28 Ocak 2024 07:46
Yazdır
Mirasçılar dava açtı, 40 yıllık hastaneye kilit takıldı

İstanbul Bahçelievler'de böbrek hastalarına hizmet veren Türk Böbrek Vakfı Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezi ve Hizmet Hastanesi, mirasçıların açtığı davaların kaybedilmesi yüzünden tahliye ediliyor. 31 Ocak 2024 tarihinde kapanacak olan diyaliz merkezinde düzenli tedavi gören 300 hasta yakın diyaliz hastası çevredeki özel bir kuruluşun diyaliz merkezlerine dağıtıldı. Hastaneden hizmet alan ayaktan böbrek hastaları ise kendilerine yeni bir hastane arayışına girdi.

KOOPERATİF SİTESİNİN MÜTEAHHİDİ DAVA AÇTI

Vakfın yaklaşık 40 yıldır, valilik ve belediye tarafından kendilerine tahsis edilen arazi üzerine yapılan Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezi ve Hizmet Hastanesi ile böbrek hastalarının hizmetinde olduğunu söyleyen Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk "Hastanemiz ve Aydın Doğan İletişim Lisesinin bulunduğu 6 bin metrekarelik alan, hemen yan taraftaki sitenin yapımı sırasında kanuni olarak hastane ve okul yapılması için kamuya terk etmek zorunda olduğu alandı. 1994-96 yılında yapılan iki protokolle İstanbul Valiliği bu alanı Türk Böbrek Vakfına tahsis etti. Ancak 2000 yılında bitişikteki kooperatif sitesinin müteahhidinin miraşçıları kamuya bağışlanan araziler için Vakfımıza ve Milli Eğitim Bakanlığına dava açtı. Daha sonra da ikinci kuşak mirasçılar sağlık tesislerimizle ilgili Sağlık Bakanlığına ve yerel belediyeye davalar açtılar. İlk ve ikinci derece mahkemelerin aleyhte sonuçlanması üzerine yıkım kararı çıktı. Bizim de kamunun tarafımıza tahsis ettiği bu araziyi terk etmemize karar verildi" dedi. 300 diyaliz hastasının diyaliz hizmeti aldığı Ahmet Ermiş Diyaliz Merkezinin üzerinde olduğu bölümün ise yeşil alan olarak göründüğünü belirten Türk Böbrek Vakfı ve Diyaliz Merkezleri Koordinatörü Lütfü Kona ise belediyeye ait yeşil alan üzerindeki diyaliz merkezine de yıkım kararının çıktığını ifade etti.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Yüzlerce bağışçının bağışlarıyla yapılan binaların yıkılacağını söyleyen Timur Erk, vakfın yeni bina arayışına girdiğini belirterek "İki aydır arayışlarımız sürüyor. Ancak henüz bir yer bulamadığımız için diyaliz tedavisi gören hastalarımız ikametlerine yakın Fresenius Diyaliz Merkezlerine yönlendirildi. Altı ay boyunca hastalarımızı onlara ödünç verdik. Bu arada ihtiyaçları olan sağlık tedavilerini de biz karşılayacağız" dedi.

ZİYNETİ KOCABIYIK

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber