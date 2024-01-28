Erdoğan'ın yerel seçim mesaisi: 7 bölge 50 il

Ocak ayını Ankara'da tamamlanması planlanan Erdoğan'ın Şubat ayına deprem ili ziyareti ile başlaması öngörülüyor.



Bu süreçte bazı deprem illerine Cumhur İttifakı ortağı MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin de eşlik etmesi planlanıyor. Yapımı tamamlanan afet konutları hak sahiplerine teslim edilecek.

GÜNEYDOĞUDAN EGEYE 7 BÖLGEYE GİDECEK

Hazırlanan taslak programa göre Erdoğan Türkiye'de ayak asmadık yer bırakmayacak. Başkan Erdoğan, seçim takvimine göre Güneydoğu'dan Ege'ye 7 bölgesine de giderek vatandaşlarla bir araya gelecek.

Onlarca ilde yapımı tamamlanan devlet yatırımlarının toplu açılış törenlerine katılacak. Erdoğan, Diyarbakır, Şırnak, Mardin ve Ağrı'da da miting düzenleyecek.



Geçen sene asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremleri nedeniyle ertelenen Antalya Diplomasi Forumu'na da katılacak. Forum kapsamında dünyanın dört bir yanından gelen devlet ve hükümet başkanları ile ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

TELEVİZYON PROGRAMLARINA DA KATILACAK

Erdoğan, seçim takviminin son haftası ağırlıklı olarak Ankara ve İstanbul'da geçirecek. Kampanya sürecine önce haftada bir sonlara doğru ise ikişer olmak üzere mayıs seçimlerinde olduğu gibi televizyon kanallarındaki özel yayınlara katılacak.



Bu kapsamda AK Parti'nin seçim vizyonunu, belediyeciliğini anlatacak.

DEVLET İŞLERİ AKSAMAYACAK

Erdoğan için hazırlanan bu yoğun program içerisinde devlet işleri de aksamayacak. Düzenli olarak kabine toplantıları da yapılacak, yabancı devlet başkanları Türkiye'de ağırlanacak.

Bu süreçte Başkan Erdoğan'ın yurt dışına çıkarak uluslararası zirvelere katılması da bekleniyor.

Fatma GÖKSU