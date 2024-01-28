Meclis'te bu hafta HSK'ya yeni üye seçilecek

Genel Kurul gündeminde Salı ve Perşembe günleri uluslararası sözleşmeler de yasalaştırılacak.

Konuyla ilgili yasa teklifinin bu hafta başında Meclis'e sunulması bekleniyor.

Profesör Doktor Çetin Arslan, Profesör Doktor Bayram Keskin ve Profesör Doktor Ender Ethem Atay'ın aday olarak belirlendiği seçimde milletvekilleri çarşamba günü oy kullanacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta Hakim ve Savcılar Kurulu'nda boş bulunan 1 üyelik için seçim yapılacak.

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